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01.03.2023  09:10   Рита Парфенова

День народження святкує начальник ДСНС Харківщини Олександр Волобуєв

Начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області Олександру Волобуєву виповнилося 65 років.

Олександр Волобуєв начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області

Із днем народження Олександра Волобуєва привітав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Повний кавалер ордена «За мужність», справжній професіонал, досвідчений керівник, чуйна людина. Харків багато чим завдячує Вам та Вашому колективу! Те, як харківські рятувальники працюють під час повномасштабної війни, викликає захоплення та повагу всього світу. Ви рятуєте життя людей та наше улюблене місто Харків.
 
Я бажаю Вам міцного здоров'я, душевних сил, сімейного щастя та благополуччя. Завдяки таким професіоналам та справжнім патріотам свого міста та країни, як Ви, Україна обов'язково скоро переможе!» - говориться у привітанні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли урочистості, присвячені 89-й річниці з дня заснування АТ «Українські енергетичні машини».

Источник:   ХМР
 Тэги:  вітання, день народження, ігор терехов, харків, олександр волобуєв
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