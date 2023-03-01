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01.03.2023  09:27   Рита Парфенова

Обстріл Чугуїва: що відомо про постраждалих

Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілу муста Чугуїва на Харківщині вранці 1 березня.

швидка допомога

Про це РЕДПОСТ повідомили в пресс-службі ХОВА.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкового обстрілу Чугуїва поранення зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик.

Чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації.

Раніше  РЕДПОСТ писав, що вранці 1 березня зафіксовано три «прильоти» по місту Чугуїву.


Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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