01.03.2023 09:27 Рита Парфенова

Обстріл Чугуїва: що відомо про постраждалих

Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілу муста Чугуїва на Харківщині вранці 1 березня.

Про це РЕДПОСТ повідомили в пресс-службі ХОВА.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкового обстрілу Чугуїва поранення зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик.



Чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 1 березня зафіксовано три «прильоти» по місту Чугуїву.



