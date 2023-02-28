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28.02.2023  17:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині ексвійськовий перейшов на бік окупантів

Чекає на суд по звинуваченню у держзраді чоловік на Харківщині.

Судитимуть ексвійськового, який перейшов на бік окупантів на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, колишній військовослужбовець ЗС України  у червні 2022 року добровільно перейшов на бік ворога:
 
  • погодився обійняти посаду у незаконному правоохоронному органі - Балаклійському відділенні народної міліції, створеному на тимчасово окупованій території Балаклії Харківської області.
  • охороняв аптеки на тимчасово захопленій території,
  • проводив огляди місця події,
  • вилучав наркотичних засоби, зброю,
  • складав протоколів пояснень,
  • опечатував речові докази
  • передавав їх до так званої «військової комендатури м. Балаклія».
 
Досудове розслідування здійснювалося Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області. Обвинувальний акт стосовно скеровано до суду.
 

Источник:   Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, балаклія
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