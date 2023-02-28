28.02.2023 17:04 Віталій Хінєвич

«Неможливо відокремити район від решти міста»: Ігор Терехов про відновлення Північної Салтівки

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону ЛЮТИЙ LIFE розповів про плани відновлення житлового фонду на території Північної Салтівки, передає РЕДПОСТ.



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За словами Ігоря Терехова, наразі проводяться роботи зі створення Генерального плану розвитку Харкова.

«Північну Салтівку неможливо відокремити від усього міста. У плані є і район Північна Салтівка, як і район П'ятихатки, ХТЗ», – зазначив міський голова.

На Північній Салтівці, за словами мера міста, міська влада планує розгорнути нове будівництво об'єктів, реконструкція наявних і проводити реновацію мікрорайонів Харкова.

«Щодо нового будівництва, то це буде сучасний район, сучасні будинки. Вони матимуть 6-7 поверхів. Побудовані вони будуть за всіма новими технологіями: енергозберігаючими технологіями, автономними котельнями, автономним водопостачанням та закінчено з підземними паркінгами, які матимуть подвійне призначення. Це як укриття і для розміщення авто мешканців будинку», - розповів про відновлення житлового району Ігор Терехов.



