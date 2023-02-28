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28.02.2023  16:50   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники виконали майже дві тисячі заявок

Про хід робіт розповіли у КП «Харківські теплові мережі».


Харківські комунальники виконали майже дві тисячі заявок
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  КП «Харківські теплові мережі», бригади підприємства закрили понад 1,8 тис. звернень від громадян з питань центрального опалення та гарячого водопостачання за минулий тиждень. 264 з них відпрацювали лише в понеділок. Також за минулу добу усунули 16 дефектів на мережах.  
 
 
«У зв'язку з потеплінням, попри атмосферні опади, бригади комунального підприємства прискорили роботи з усунення дефектів на внутрішньоквартальних та будинкових мережах, а також заміну транзитів та ізоляцію трубопроводів. Також завершуються роботи на ділянці біля ст. м. «Академіка Барабашова», триває підготовка до асфальтування. Дорожні служби завершать роботи, як тільки дозволить погода», - зазначили в ХТМ.  
 
Крім того, на підприємстві підкреслили, що починають підготовку до весняного благоустрою територій і займаються вивезенням великогабаритного сміття.
 
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  комуналка, тепло, харків
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