18.02.2023 16:08 Дмитро Колонєй

Борги за комуналку: чим вони погрожують українцям

Правда та фейки відносно заборгованості за комунальні послуги.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Obozrevatel в Україні через борги за комуналку можуть забрати останнє майно. Незважаючи на повномасштабну війну, судова система не зупиняється. Комунальні підприємства справно подають позови проти боржників та регулярно їх виграють.

Фейк №1. Під час воєнного стану судитися за комунальні борги заборонено

На територіях, де немає військових дій та які не перебувають під окупацією, комунальні підприємства мають право звертатися до суду та вимагати сплати комунальних послуг. Такі суди тривають кілька місяців і відбуваються за спрощеною процедурою.

У реєстрі судових рішень можна побачити сотні позовів комунальних підприємств до боржників. І в абсолютній більшості (якщо не завжди) суди займають позицію комунальників. Якщо споживач отримує комунальну послугу, він має за неї сплатити. У деяких випадках українці мають платити за комуналку, навіть якщо не мешкають у квартирі. Це стосується централізованого опалення, абонентської плати за воду, тепло й газ, а також платежів за утримання прибудинкової території.

Якщо ви не сплачуєте за комуналку, то через суд доведеться заплатити не лише суму боргу, а й витрати на сам суд. Наприклад, кілька днів тому "Запоріжжяобленерго" виграло суд у свого клієнта, який відмовлявся платити за електроенергію.

Фейк №2. Комунальні борги можуть взагалі списати

Українці без урахування електроенергії накопичили за комуналку 35,35 млрд грн боргів. Щоб "вибачити" всю цю суму, комусь потрібно заплатити підприємствам замість боржників. Сама ідея "вибачити" борги періодично звучить із боку політиків. Найімовірніше, це популізм – ідея, яка подобається боржникам і яку ніколи не зможуть реалізувати.

Але якби її навіть реалізували, виявилося б, що кожному українцю, котрий вчасно платить за комуналку, довелося б сплатити комунальні послуги своїми податками й тим, хто відмовлявся платити. І тут постає питання: наскільки справедливим буде таке рішення.

"Я важко розумію, як підприємства працюватимуть. Навіть якщо будуть компенсації з бюджету, є питання: де брати ці гроші? У цій ситуації потрібно шукати вихід. Субсидії: знову ж таки, немає грошей на субсидії", – каже експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко.

Фейк №3: за три роки комунальні борги списуються

Насправді термін позовної давності становить три роки. Тобто через суд у вас можуть забрати лише той борг, який було накопичено за останні три роки.

Але вся сума заборгованості, накопичена за весь час, залишиться за боржником доти, доки він не заплатить. І якщо через суд стягнути гроші не зможуть, то нагадувати про заборгованість, вимагати сплатити борг можуть. Окрім того, якщо ви захочете продати квартиру, заборгованість доведеться сплатити.



