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18.02.2023  16:38   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов обговорив із чешськими волонтерами подальшу допомогу місту

Мер Харкова зустрівся з представниками гуманітарної організації «Людина в біді».


Ігор Терехов обговорив із чешськими волонтерами подальшу допомогу місту
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, мер Харкова, на зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова з представниками чемшської гуманітарної організації сторони обговорили соціально-економічну ситуацію, а також визначили подальші пріоритетні напрямки гуманітарної допомоги. 
 
За словами виконавчого директора організації «Людина в біді» Шимона Панека, Харків був першим містом, якому Чехія відправила гуманітарні вантажі після початку війни - продукти, засоби гігієни, медикаменти.  
 
Обговорили подальшу допомогу Харкову Ігор Терехов та чешські волонтери
 
Обговорили подальшу допомогу Харкову Ігор Терехов та чешські волонтери
 
«Ми збираємося й надалі допомагати вам усім необхідним», - зазначив Шимон Панек. 
 
Ігор Терехов подякував народу Чехії та, зокрема, організації «Людина в біді» за підтримку харківʼян. 
 
Обговорили подальшу допомогу Харкову Ігор Терехов та чешські волонтери
 
«Починаючи з 24 лютого минулого року, місто зазнало значних руйнувань внаслідок бомбардувань російським агресором, багато людей постраждали. Але, попри все, ми героїчно захищаємося, відновлюємо будівлі, в які влучили ракети, робимо все, щоб забезпечити харківʼянам довоєнний рівень життя. І зараз нам би не завадила допомога генераторами та обігрівачами», - зазначив мер.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, чехія
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