18.02.2023 16:38 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов обговорив із чешськими волонтерами подальшу допомогу місту

Мер Харкова зустрівся з представниками гуманітарної організації «Людина в біді».



Ігор Терехов обговорив із чешськими волонтерами подальшу допомогу місту



Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, мер Харкова, на зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова з представниками чемшської гуманітарної організації сторони обговорили соціально-економічну ситуацію, а також визначили подальші пріоритетні напрямки гуманітарної допомоги.

За словами виконавчого директора організації «Людина в біді» Шимона Панека, Харків був першим містом, якому Чехія відправила гуманітарні вантажі після початку війни - продукти, засоби гігієни, медикаменти.

«Ми збираємося й надалі допомагати вам усім необхідним», - зазначив Шимон Панек.

Ігор Терехов подякував народу Чехії та, зокрема, організації «Людина в біді» за підтримку харківʼян.

«Починаючи з 24 лютого минулого року, місто зазнало значних руйнувань внаслідок бомбардувань російським агресором, багато людей постраждали. Але, попри все, ми героїчно захищаємося, відновлюємо будівлі, в які влучили ракети, робимо все, щоб забезпечити харківʼянам довоєнний рівень життя. І зараз нам би не завадила допомога генераторами та обігрівачами», - зазначив мер.



