В Україні зросли ціни на популярний овоч: на який саме та чому

18.02.2023 17:16 Дмитро Колонєй

Аналітики пояснюють стрибок цін на ринку.

Становище досить специфічне - огірки покпають рідше, але ціни продовжують підійматися.

Чому дорожчають огірки?

після масштабного землетрусу в Туреччині постачання огірків скоротилося до мінімуму.

високі ціни на внутрішньому ринку Туреччини, звідки взимку возять овочі до нашої країни. Наразі вартість кілограма огірків становить 80-97 грн/кг ($2,19-2,65/кг), а це в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

імаортні огірки не мають конкурентів (сезон збирання овоча нового обороту в більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався).

Чекати чи ні зниження ціни?

Нажаль, ні. Імпортний огірок коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у середині лютого 2022 року, Це не останній стрибок цін на ринку. Здорожчання триватиме, як мінімум, до кінця лютого, оскільки