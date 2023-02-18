18.02.2023 17:16 Дмитро Колонєй
В Україні зросли ціни на популярний овоч: на який саме та чому
Аналітики пояснюють стрибок цін на ринку.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Мета, в Україні - подорожчання. На цей раз воно торкнулося огірків.
Становище досить специфічне - огірки покпають рідше, але ціни продовжують підійматися.
Чому дорожчають огірки?
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після масштабного землетрусу в Туреччині постачання огірків скоротилося до мінімуму.
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високі ціни на внутрішньому ринку Туреччини, звідки взимку возять овочі до нашої країни. Наразі вартість кілограма огірків становить 80-97 грн/кг ($2,19-2,65/кг), а це в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
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імаортні огірки не мають конкурентів (сезон збирання овоча нового обороту в більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався).
Чекати чи ні зниження ціни?
Нажаль, ні. Імпортний огірок коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у середині лютого 2022 року, Це не останній стрибок цін на ринку. Здорожчання триватиме, як мінімум, до кінця лютого, оскільки
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