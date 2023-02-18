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18.02.2023  17:16   Дмитро Колонєй

В Україні зросли ціни на популярний овоч: на який саме та чому

Аналітики пояснюють стрибок цін на ринку.

Зросли ціни на огірки: чому саме
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Мета, в Україні - подорожчання. На цей раз воно торкнулося огірків.
 
Становище досить специфічне - огірки покпають рідше, але ціни продовжують підійматися. 
 

Чому дорожчають огірки?

 
  • після масштабного землетрусу в Туреччині постачання  огірків скоротилося до мінімуму.
  • високі ціни на внутрішньому ринку Туреччини, звідки взимку возять овочі до нашої країни. Наразі вартість кілограма огірків становить 80-97 грн/кг ($2,19-2,65/кг), а це в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
  • імаортні огірки не мають конкурентів (сезон збирання овоча нового обороту в більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався).  

Чекати чи ні зниження ціни? 

 
Нажаль, ні. Імпортний огірок коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у середині лютого 2022  року, Це не останній стрибок цін на ринку. Здорожчання триватиме, як мінімум, до кінця лютого, оскільки
 

 


Источник:   Мета
 Тэги:  ціна, прогноз, огірки
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