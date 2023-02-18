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18.02.2023  15:24   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли Харківщину: є загиблі та поранені

Загарбники завдали удари по Куп'янському та Чугуївському районам Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом 18 лютого 2023 року під ворожим вогнем перебувають Куп'янський та Чугуївський райони області. 
 
  • У смт Ківшарівка, близько 14:00, було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного із закладів освіти. 
  • Після 14:00 було обстріляно і м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік.
  • У м. Куп'янськ через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл будинку у Дворічній з танку, під час якого загинув чоловік.

 


Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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