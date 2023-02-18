Окупанти обстріляли Харківщину: є загиблі та поранені

Загарбники завдали удари по Куп'янському та Чугуївському районам Харківщини.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл будинку у Дворічній з танку, під час якого загинув чоловік.
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Багато що у вас може виходити як би само собою. Справи будуть вдаватися, завдання та проблеми – знаходити несподіване витончене рішення.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується сильний сніг, ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.
Щорічно 18 лютого відзначається День батарейки.
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