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28.02.2023  16:39   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов прокоментував перейменування вулиць міста

На сесії міськради Харкова перейменували 18 вулиць та провулків.


Ігор Терехов прокоментував перейменування вулиць міста
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посидланнмя на Міськраду, Мер Харкова Ігор Терехов зазначив щодо перейменувань вулиць міста, що 22 лютого 2023 року відбулося засідання міської комісії з питань топонімики та охорони історико-культурного середовища Харківської міської ради, під час якого були розглянуті питання щодо перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова, пов’язаних з російським агресором. 
 
 
"Ми перейменували 18 вулиць та провулків. Також з Реєстру урбаністики міста Харкова видалили назву «Вулиця Кремлівська». Ми вважаємо, що це дуже важливе рішення. Крім того, були проведені консультації з громадськістю щодо запропонованих топонімів. Нові назви топонімів підтримали від 78% до 90% респодентів.", - підкреслив мер Харкова
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, перейменування, харків
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