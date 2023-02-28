28.02.2023 16:39 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов прокоментував перейменування вулиць міста

На сесії міськради Харкова перейменували 18 вулиць та провулків.



Ігор Терехов прокоментував перейменування вулиць міста



Як повідояляє РЕДПОСТ , із посидланнмя на Міськраду, Мер Харкова Ігор Терехов зазначив щодо перейменувань вулиць міста, що 22 лютого 2023 року відбулося засідання міської комісії з питань топонімики та охорони історико-культурного середовища Харківської міської ради, під час якого були розглянуті питання щодо перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова, пов’язаних з російським агресором.

"Ми перейменували 18 вулиць та провулків. Також з Реєстру урбаністики міста Харкова видалили назву «Вулиця Кремлівська». Ми вважаємо, що це дуже важливе рішення. Крім того, були проведені консультації з громадськістю щодо запропонованих топонімів. Нові назви топонімів підтримали від 78% до 90% респодентів.", - підкреслив мер Харкова



