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28.02.2023  16:19   Дмитро Колонєй

У Харкові патрульні знайшли зниклу бабусю на вулиці

Напередодні літня жінка вийшла з дому у Харкові та не повернулась.

Знайшли зниклу безвісті бабусю на вулиці у Харкові патрульні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, 27 лютого 2023 року стурбована жінка звернулася за допомогою у пошуках її мати. 69-річна жінка пішла з дому та не повернулась.
Донька поінформувала, що бабуся погано орієнтується на місцевості, оскільки є вимушеною переселенкою та могла не запа’ятати адресу.
 
 
Поліцейські негайно розпочали пошук. Як результат — патрульні в оперативно бабусю неподалік вулиці Клочківської. Інспектори доставили літню жінку додому та передали рідні.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  біля входу в метро у Харкові знайшли 10-річну дівчинку.
 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пошук, зникла бабуся, харків
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