28.02.2023 16:19 Дмитро Колонєй

У Харкові патрульні знайшли зниклу бабусю на вулиці

Напередодні літня жінка вийшла з дому у Харкові та не повернулась.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, 27 лютого 2023 року стурбована жінка звернулася за допомогою у пошуках її мати. 69-річна жінка пішла з дому та не повернулась.

Донька поінформувала, що бабуся погано орієнтується на місцевості, оскільки є вимушеною переселенкою та могла не запа’ятати адресу.

Поліцейські негайно розпочали пошук. Як результат — патрульні в оперативно бабусю неподалік вулиці Клочківської. Інспектори доставили літню жінку додому та передали рідні.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що біля входу в метро у Харкові знайшли 10-річну дівчинку.



