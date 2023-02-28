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28.02.2023  15:58   

Харків отримав гуманітарну допомогу від польских благодійників

Допомога призначена муніципальним кухням та колективним центрам Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, польський фонд «Siepоmaga» передав Харкову дві фури продуктів харчування та постільної білизни. Її направлять муніципальним кухням та колективним центрам.  
 
Вже протягом двох місяців ця провідна польська платформа допомоги у співпраці з КУ «Офіс реформ Харкова» системно підтримує харків'ян. Минулого разу організація передала більше ста генераторів потужністю 3кВт та близько 2 млн грн на закупівлю овочів, кави та чаю для муніципальних кухонь і «пунктів незламності».
 
 
 

Тэги:  допомога, продукти, харків
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