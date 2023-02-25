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25.02.2023  19:55   Віталій Хінєвіч

Поліцейські доправили гуманітрану допомогу в Чугуївський район

Продукти харчування були доставлені до села Бударки та Землянки.

Гуманітарна допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
«Саме через ці селища минулого року ворог вторгся на нашу землю і тут йшла колона з майже трьох сотень одиниць важкої техніки. Місцеві з жахом згадують той час. На сьогодні через військову агресію росіян в цих населених пунктах залишилося 42 людини, в основному це люди похилого віку»,- розповіли правоохоронці.
 
24 лютого працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП доставили місцевим жителям гуманітарну допомогу.
 
Зараз територія селищ звільнена, але тривають постійні обстріли з боку країни окупанта. Поліцейські роблять все можливе, що допомагати громадянам та прискорити перемогу над ворогом.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики повністю відновили електропостачання у Великій Данилівці.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, гуманітарна допомога
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