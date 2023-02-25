25.02.2023 19:55 Віталій Хінєвіч

Поліцейські доправили гуманітрану допомогу в Чугуївський район

Продукти харчування були доставлені до села Бударки та Землянки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

«Саме через ці селища минулого року ворог вторгся на нашу землю і тут йшла колона з майже трьох сотень одиниць важкої техніки. Місцеві з жахом згадують той час. На сьогодні через військову агресію росіян в цих населених пунктах залишилося 42 людини, в основному це люди похилого віку»,- розповіли правоохоронці.

24 лютого працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП доставили місцевим жителям гуманітарну допомогу.

Зараз територія селищ звільнена, але тривають постійні обстріли з боку країни окупанта. Поліцейські роблять все можливе, що допомагати громадянам та прискорити перемогу над ворогом.



