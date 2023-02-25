25.02.2023 20:15 Євген Клочко

Чи можна прибирати, митися та шити у свято Прощена неділя 2023

Прощену неділю ми відзначимо вже завтра, 26 лютого. Тому необхідно знати, що не можна робити в цей важливий для християн день і, навпаки, необхідно виконати. Одні люди вважають, що у Прощену неділю заборонено шити, прибирати, прати. А ось інші схильні думати про те, що сімейні справи та турботи – це завжди добре.

Що не можна робити у Прощену неділю

Прощена неділя зазвичай настає в останній день Масляної. 2023 року це припадає на 26 лютого. Є деякі речі, які робити не варто. Приміром, якщо хтось про щось попросив, йому відмовляти не можна — це вважається гріхом. Думати про погане також не дозволяється. Позитивні думки піднімуть настрій, а це важливо у святковий день.

Ні з ким конфліктувати, сваритися, сперечатися, лаятись тим більше не можна. Ніколи подібна поведінка ні до чого хорошого не призводила. Та й настрій він неабияк псує на довгий час. А ось зайвий раз усміхнутися рідним та близьким ніколи не завадить.

Крім того, зовсім не бажано займатися такою фізичною працею, як прибирання, прання тощо. Шити теж у жодному разі не можна, якщо це для продажу. Тільки якщо сталося щось таке, що вимагає негайного прання чи шиття, можна це робити. Але краще довірити прання при цьому машині. Вживати м'ясо також не можна. Утім, у всі дні Масляної це заборонено.

Увечері їжу залишати не дозволяється. Легти цього дня слід раніше. Адже вже після опівночі настає інша церковна подія – Великий піст.

Важливо також визначитися заздалегідь із раціоном в останній день Масляної. Так, можна їсти млинці, наприклад. Крім того, дозволяються молочні продукти, такі як сир, сир, олія, сметана, йогурт. На стіл можна подавати рибу, яйця та овочі. При цьому ніякого м'яса їсти не можна. А на вечерю найкраще готувати яєчню за улюбленим рецептом.

Що можна робити у Прощену неділю

Цей день відрізняється тим, що важливо бути щирим із усіма, хто оточує. Своїм коханим людям треба сказати про почуття. Це мають бути найтепліші та найдобріші слова.

Також неодмінно варто сходити до церкви на службу. Для православних віруючих Прощена неділя – особливий день. Важливо ще вибачитися у всіх своїх рідних і близьких людей. І не треба згадувати про всі свої гріхи, помилки, похибки, які були зроблені. Адже всі люди помиляються і це цілком нормальне явище.

Головне – це бути щирим. Прощення необхідно попросити не тільки у всіх своїх живих близьких і рідних людей, а й у тих, кого вже немає в живих. Достатньо просто помолитися за упокій їхньої душі. А ввечері зазвичай заведено ходити на цвинтар. Там слід згадати всіх покійних рідних, а також друзів та знайомих.

Є ще одна цікава традиція в останній день Масляної. Складається вона у поході до лазні. Таким чином, слов'яни змивали всі насущні гріхи, очищалися. При цьому важливо щиро прощати людей і просити прощення.



