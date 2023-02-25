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25.02.2023  20:50   Віталій Хінєвіч

Як приготувати смачний ягідний десерт з вершками

Солодкий смаколик готується лічені хвилини в мікрохвильовій печі.

Ягідний десерт з вершками
 
Не дивлячись на легкість приготування, страва прикрасить будь-який стіл та стане приємним завершенням дня, передає РЕДПОСТ.
 
Для приготування десерту знадобляться такі інгредієти:
 
  • 2/3 склянки борошна;
  • 3 столові ложки цукру;
  • 1/8 чайної ложки меленої кориці;
  • 2 або 3 щіпки морської солі;
  • 2 столові ложки несоленого вершкового масла, нарізаного шматочками;
  • 2 склянки свіжих або заморожених (частково розморожених, не злитих) змішаних ягід, таких як полуниця, малина, чорниця або ожина (будь-які крупні ягоди розріжте навпіл);
  • 1 столова ложка меду;
  • збиті вершки для подачі (за бажанням).
 

Крок 1

Змішайте борошно, цукор, корицю та сіль у чашці, придатній для використання в мікрохвильовій печі, потім додайте вершкове масло.

Крок 2

Накрити чашку. Готуйте в мікрохвильовій печі на високому рівні потужності протягом 40 секунд або поки масло не розтане. Ретельно перемішайте, потім накрийте знову та готуйте ще протягом 45 секунд. Згодом добре перемішайте, потім знову накрийте кришкою і поставте в мікрохвильову піч на 45 секунд. Перемішайте ще раз. Після перемішування вийдуть готові солодкі крихти.

Крок 3

Розкладіть ягоди та мед по чашках, придатних для використання в мікрохвильовій печі, та перемішайте. Розділіть все, крім щедрої 1/3 чашки крихт, між двома порціями. Посипте крихтами, що залишились, кожну порцію. Нещільно накрийте кришкою та поставте в мікрохвильову піч на високу потужність на 2 хвилини. 

Крок 4

Охолодіть десерт. Прикрасьте збитими вершками за бажанням та подавайте.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати млинцевий торт зі сметанним кремом до Масляної.
 

Тэги:  рецепт, кулінарія
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