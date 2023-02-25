Магнітна буря наближається до Землі

Магнітна буря відчуватиметься людьми протягом двох днів.
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Найкраще діяти за формулою: «Сім разів відміряй…». Втім, у будь-якому випадку, розраховувати варто насамперед на себе, а не на інших.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний сніг вранці змінить дрібний дощ зі снігом. У середині дня - без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ.
25 лютого кожного року Україна відзначає День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил.
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