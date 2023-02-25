    
Главная Новини Харкова Суспільство Магнітна буря наближається до Землі
25.02.2023  21:30   Віталій Хінєвіч

Магнітна буря наближається до Землі

Магнітна буря відчуватиметься людьми протягом двох днів.

магнітна буря
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Space Weather.
 
Вчені відзначають, що магнітна буря впливатиме на Землю протягом двох днів, з 26 по 27 лютого.
 
До Землі повертається сонячна пляма AR3234, яка швидко збільшується у розмірах. За час спостережень вона побільшала вчетверо. Очікується, що це може стати джерелом спалахів класу М і Х.
 
Магнітні бурі можуть викликати погане самопочуття у метеозалежних людей, головний біль, втому, підвищення артеріального тиску. Рекомендується цими днями приділити увагу своєму здоров'ю, відпочинку та не виконувати складних фізичних навантажень.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, чи можна прибирати, митися та шити у свято Прощена неділя 2023.
 

Источник:   Space Weather
 Тэги:  астрологія, магнітна буря
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.02 Гороскоп Гороскоп на 25 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки 24.02 Гороскоп Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки 23.02 Гороскоп Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 