25.02.2023 21:30 Віталій Хінєвіч

Магнітна буря наближається до Землі

Магнітна буря відчуватиметься людьми протягом двох днів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Space Weather.

Вчені відзначають, що магнітна буря впливатиме на Землю протягом двох днів, з 26 по 27 лютого.

До Землі повертається сонячна пляма AR3234, яка швидко збільшується у розмірах. За час спостережень вона побільшала вчетверо. Очікується, що це може стати джерелом спалахів класу М і Х.

Магнітні бурі можуть викликати погане самопочуття у метеозалежних людей, головний біль, втому, підвищення артеріального тиску. Рекомендується цими днями приділити увагу своєму здоров'ю, відпочинку та не виконувати складних фізичних навантажень.



