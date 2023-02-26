Прогноз погоди у Харкові на 26 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 75%. Температура повітря +3°...+5°C (відчувається як +2°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 89. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 92%. Температура повітря +2°...+2°C (відчувається як +2°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Якою б блискучою і геніальною не здавалася вам ідея, що прийшла в голову, і наскільки б не свербіли руки її відразу ж здійснити, найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
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