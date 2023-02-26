26.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 75%. Температура повітря +3°...+5°C (відчувається як +2°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 89. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 92%. Температура повітря +2°...+2°C (відчувається як +2°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо цього дня танув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою, і навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну.

Якщо 26 січня чутно тріск дерев, то незабаром вдарять сильні морози.

Якщо щебече синиця під вікном, варто чекати ранньої весни.

Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.

Якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепла і снігу.

Навколо місяця видно коло – це до хуртовини.



