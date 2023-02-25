25.02.2023 18:50 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 25.02.2023.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Масютівка, Невське, Білогорівка, Спірне, Федорівка, а також в районі Серебрянського лісництва.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема, Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Берестового Харківської області. Біля Гряниківки та Спірного зафіксовано ворожі авіаційні удари.

Також ворогом було обстріляно Старицю, Вовчанськ, Огірцеве та Бологівка Харківської області.



