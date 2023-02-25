25.02.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік відбирав мисливські рушниці для потреб окупантів

Повідомлено про підозру правоохоронцю з Куп’янського району, який для окупантів відбирав у населення мисливську зброю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з селища Шевченкове Куп’янського району, який під час тимчасової окупації регіону працював на загарбників.

Встановлено, що у липні 2022 року окупанти призначили його старшим слідчим в місцевому каральному органі. З ним навіть підписали так званий трудовий договір та видали посвідчення. Під час служби на окупантів чоловік вишукував у місцевих мисливців зброю та набої, влаштовував облави по їхніх домівках.

Також він встиг «попрацювати» старшим дізнавачем і кілька разів отримав заробітну плату у 60 тисяч рублів. Під час звільнення району він втік до росії.

Колишній правоохоронець підозрюється у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ у Харківській області виявила чоловіка, який при окупантах фабрикував справи проти українців.



