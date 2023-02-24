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24.02.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

Харківський метропролітен отримав партію гуманітарної допомоги

З ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова та за сприяння громадської організації «Я врятований» комунальне підприємство «Харківський метропролітен» отримало партію гуманітарної допомоги.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Директор Департаменту по роботі з громадськими об'єднаннями Нікіта Стєрін від міської влади та харків’ян подякував комунальникам за те, що у скрутний час метрополітен піклувався про містян.  
 
«Тут жили, працювали, лікувались. Цьому сприяла професійність робітників метрополітену та згуртованість харків'ян. Зараз метро працює і продовжує захищати у випадку небезпеки, це дуже важливо для міста та людей», -  зазначив він.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджену ділянку газопроводу.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, допомога, метро
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