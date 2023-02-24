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24.02.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

Через обстріли виникло знеструмлення у прифронтових районах Харківської області

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей і прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. 
 
У Херсоні внаслідок обстрілів та аварії на ТЕЦ відсутнє теплопостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.
 
Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці повернули газ до одного з будинків Індустріального району.
 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкг, харків, відключення світла
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