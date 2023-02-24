24.02.2023 12:00 Віталій Хінєвіч
Через обстріли виникло знеструмлення у прифронтових районах Харківської області
Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укренерго.
Повідомляється, що через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей і прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
У Херсоні внаслідок обстрілів та аварії на ТЕЦ відсутнє теплопостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.
Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.
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