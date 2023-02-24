24.02.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Через обстріли виникло знеструмлення у прифронтових районах Харківської області

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей і прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

У Херсоні внаслідок обстрілів та аварії на ТЕЦ відсутнє теплопостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.



