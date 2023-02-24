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24.02.2023  11:40   

У Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради

Сесія міської ради Харкова 8-го скликання пройде 28 лютого 2023 року у дистанційному режимі.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, п’ятнадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 28 лютого у дистанційному режимі.
 
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
У проєкті порядку денного - 15 питань та «Різне».
 
Початок сесії - о 12:00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на сессії планують ухвалити рішення про перейменування 18 топонімів, пов’язаних з Російською Федерацією,  також питання щодо перейменування шкіл Харкова.


Тэги:  сесія, міськрада, харків
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