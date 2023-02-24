У Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради

Сесія міської ради Харкова 8-го скликання пройде 28 лютого 2023 року у дистанційному режимі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, п’ятнадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 28 лютого у дистанційному режимі.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
У проєкті порядку денного - 15 питань та «Різне».
Початок сесії - о 12:00.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на сессії планують ухвалити рішення про перейменування 18 топонімів, пов’язаних з Російською Федерацією, також питання щодо перейменування шкіл Харкова.
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Навіть якщо вам здається, що все під контролем, ухвалення важливих рішень краще відкласти на потім. Сьогодні є ризик зробити чимало помилок.
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