24.02.2023 12:40 Віталій Хінєвіч
Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла
Новий графік діятиме на території Харкова та області з 27 лютого.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на речницю "Харківобленерго" Марина Шевченко.
Марина Шевченко повідомила, що новий графік погодинних відключень світла діятиме з 27 лютого до 5 березня.
Графік як і раніше має 12 черг, проте їх оновили:
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1 черга 15:00 — 18:00;
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2 черга 17:00 — 20:00;
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3 черга 18:00 — 21:00;
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4 черга 19:00 — 22:00;
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5 черга 07:00 — 10:00;
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6 черга 08:00 — 11:00;
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7 черга 09:00 — 12:00;
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8 черга 10:00 — 13:00;
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9 черга 11:00 — 14:00;
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10 черга 12:00 — 15:00;
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11 черга 13:00 — 16:00;
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12 черга 14:00 — 17:00.
З повним графіком погодинного відключення світла можна ознайомитись за посиланням.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що через обстріли виникло знеструмлення
у прифронтових районах Харківської області.
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