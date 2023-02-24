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24.02.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла

Новий графік діятиме на території Харкова та області з 27 лютого.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речницю "Харківобленерго" Марина Шевченко.
 
Марина Шевченко повідомила, що новий графік погодинних відключень світла діятиме з 27 лютого до 5 березня.
 
Графік як і раніше має 12 черг, проте їх оновили:
 
  • 1 черга 15:00 — 18:00;
  • 2 черга 17:00 — 20:00;
  • 3 черга 18:00 — 21:00;
  • 4 черга 19:00 — 22:00;
  • 5 черга 07:00 — 10:00;
  • 6 черга 08:00 — 11:00;
  • 7 черга 09:00 — 12:00;
  • 8 черга 10:00 — 13:00;
  • 9 черга 11:00 — 14:00;
  • 10 черга 12:00 — 15:00;
  • 11 черга 13:00 — 16:00;
  • 12 черга 14:00 — 17:00.
З повним графіком погодинного відключення світла можна ознайомитись за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріли виникло знеструмлення у прифронтових районах Харківської області.
 

Источник:   Марина Шевченко
 Тэги:  жкг, харків, відключення світла
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