    
Главная Новини Харкова Суспільство З Харкова продовжують відправляти зібрані теплі речі мешканцям деокупованих та прифронтових регіонів
23.02.2023  18:27   Дмитро Колонєй

З Харкова продовжують відправляти зібрані теплі речі мешканцям деокупованих та прифронтових регіонів

Ці речі були принесені жителями Харкова під час збору у Центральному парку міста.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиоанням на Міськраду, Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького продовжує відправляти зібрані мешканцями міста теплі речі.
 
За інформацією пресслужби парку, хоча збір вже завершено, на відправку очікують ще близько 100 мішків. 
  
Також там подякували колективу міської поліклініки №11. Медики зібрали та привезли до Центрального парку 25 мішків з одягом та взуттям, шість мішків з побутовою хімією та шість коробок із засобами особистої гігієни. Допомогу вже отримали мешканці Дружківки та Ізюма.
 
 

Тэги:  допомога, теплі речі, харків, збір
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.02 Суспільство З Харкова відправлена гуманітарна допомога постраждалим від землетрусу жителям Туреччини 20.02 Надзвичайні події Харківські рятувальники отримали спецавтомобілі від благодійників (фото, відео) 20.02 Суспільство Мешканцям Харківської області передали понад 13 тонн продуктів харчування
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 