23.02.2023 18:27 Дмитро Колонєй

З Харкова продовжують відправляти зібрані теплі речі мешканцям деокупованих та прифронтових регіонів

Ці речі були принесені жителями Харкова під час збору у Центральному парку міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиоанням на Міськраду, Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького продовжує відправляти зібрані мешканцями міста теплі речі.

За інформацією пресслужби парку, хоча збір вже завершено, на відправку очікують ще близько 100 мішків.

Також там подякували колективу міської поліклініки №11. Медики зібрали та привезли до Центрального парку 25 мішків з одягом та взуттям, шість мішків з побутовою хімією та шість коробок із засобами особистої гігієни. Допомогу вже отримали мешканці Дружківки та Ізюма.



