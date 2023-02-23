З Харкова продовжують відправляти зібрані теплі речі мешканцям деокупованих та прифронтових регіонів

Ці речі були принесені жителями Харкова під час збору у Центральному парку міста.
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Зірки схилятимуть до ясності у всьому, починаючи від думок у голові і закінчуючи стосунками з близькими людьми. Спорів краще уникати, так усім буде спокійніше та простіше.
Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.
23 лютого за новим стилем у народному календарі – Прохор Весновій; селяни вірили, що у цей день розпочинався поворот на весну.
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