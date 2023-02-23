23.02.2023 18:54 Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли рятувальників на Харківщині

По деокупованому селищу Харківщини був нанесений новий удар під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 23 лютого 2023 року близько 10-ї ранку ворог обстріляв смт. Дворічна Куп’янського району області. Внаслідок влучання ракети було зруйновано 4-х поверхову будівлю адміністрації селищної ради. Також горіли конструктивні елементи будівлі.

До місця події виїхали рятувальники на 2-х автоцистернах та 4-х спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях (САРМ). По прибуттю, з’ясувалось, що під завалами в підвалі знаходяться тіла двох жінок.

Рятувальники одразу приступили до розбору конструкцій. Під час проведення робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Окупанти прицільно били по рятувальникам. В наслідок обстрілу було пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав. Аварійно-рятувальні роботи призупинено.

За попередньою інформацією постраждав чоловік місцевий мешканець, який під час обстрілу перебував поряд з будівлею.



