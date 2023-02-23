23.02.2023 19:32 Дмитро Колонєй

Росіяни безуспішно наступають та наносять авіаудари на сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківщині основні зусилля окупантів зосереджуються на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається.

Протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних ударів, один з яких - по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині, та 28 авіаційних ударів.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Гранова, Красного, Мороховця, Зеленого, Вільчі, Нестерного, Бударок, Колодязного, Дворічної та Западного.

На Куп’янському напрямку противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове Харківської області; Завдав авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині



