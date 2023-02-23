23.02.2023 20:16 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники виконуют сотні заявок щодня

Про це поінформували у КП «Харківські теплові мережі».



Харківські комунальники виконуют сотні заявок щодня



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», бригали підприємства за добу відпрацювали 348 звернень громадян, які надійшли в інформаційно-диспетчерську службу «1562» та у кол-центр підприємства.

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Шевченківська та Холодногірська філії виконали всі заявки по центральному опаленню, а Холодногірська - по гарячому водопостачанню. Керівники філій тримають питання виконання звернень громадян на особистому контролі, і хід виконання робіт перевіряється тричі на день.

«Щодня здійснюються обходи тепломереж та налаштування режимів роботи джерел теплопостачання. Через різкі перепади зовнішньої температури повітря доводиться контролювати та регулювати температуру теплоносія. Крім того, через перепади напруги в електромережі потрібно вживати заходів для збереження обладнання котельних та ЦТП і у деяких випадках перемикати на живлення від електрогенераторів», - зазначили в ХТМ.



