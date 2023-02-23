23.02.2023 20:42 Дмитро Колонєй

Чи можуть українці отримати кредит у Польщі

Пояснення, яким вимогам потрібно відповідати українцю, щоби банк погодився надати кредит.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Ukrayina.pl, польські банки мають жорсткі критерії у наданні кредитів.

Критерії, яким треба відповідати претенденту на кредит

кредитоспроможність, на підставі якої визначають можливість безпроблемного погашення зобов’язання.

джерело та розмір доходу,

щомісячні витрати

кількість осіб на утриманні.

Загальні вимоги до охочих узяти кредит:

вік – понад 18 років;

повна дієздатність;

надання потрібних документів;

належна кредитоспроможність;

відсутність боргів та записів у реєстрах боржників.

Іноземець має подати до банку такі документи:

внутрішній або закордонний паспорт (залежно від вимог банку);

карту постійного або тимчасового проживання;

трудовий договір (umowa o pracę) або договір доручення (umowa zlecenie), або договір за певним завданням (umowa o dzieło);

довідка, що підтверджує проживання іноземця на території Польщі;

кредитний звіт із країни походження (з України).

Крім цього, кожен банк може просити у клієнта додаткові документи. Наприклад, підтвердження щомісячного грошового надходження протягом останніх пів року.

Кредит на житло

Українці також мають право взяти іпотеку в Польщі. Однак у цьому випадку треба мати вищу кредитоспроможність. Вимоги та умови позики у кожному банку різняться. Як правило, перший внесок – це 20% загальної суми, а сам термін погашення становить 5 – 30 років.

Вимоги до іпотеки для українців:

карта постійного або тимчасового проживання;

місце проживання в Польщі;

номер PESEL;

стабільний дохід і належна кредитоспроможність;

наявність медичного страхування;

відсутність негативних записів у польських та українських реєстрах боржників;

інформація про майно, яке позичальник хоче купити. Воно буде заставою на випадок проблем із погашенням.

Майте на увазі, що максимальний розмір іпотечного кредиту залежить від вашого доходу та кількості членів сім’ї. Наприклад, із зарплатою 2500 злотих на місяць банк може вам запропонувати в середньому 100 – 200 тисяч злотих кредиту.

Кредит на авто

Список потрібних документів:

карта постійного або тимчасового проживання;

місце проживання в Польщі;

номер PESEL;

стабільний дохід і належна кредитоспроможність;

наявність медичного страхування;

відсутність негативних записів у польських та українських реєстрах боржників.

Умови кредитування залежать від доходу особи та банку, який надає кредит.

Споживчий кредит

Споживчий або готівковий кредит у Польщі взяти нескладно. Максимальний розмір готівкової позики у кожному банку може бути різним.

Загалом треба відповідати таким вимогам:

мати карту побиту;

легальне джерело доходу;

хорошу кредитну історію.

Як правило, польські банки легко надають споживчі кредити українцям. Однак розмір та відсотки залежатимуть від заробітної плати та кредитної історії.

Список банків, у яких українець може подати документи на кредит:

mBank;

ING Bank Śląski;

Getin Bank;

Santander Bank;

Credit Agricole;

Pekao SA;

Millennium Bank;

BNP Paribas;

Alior Bank;

BOŚ Bank;

Citi Handlowy.

Кожен банк має свої умови кредитування, з якими можна ознайомитись онлайн або безпосередньо у відділенні.



