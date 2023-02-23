23.02.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

За рік окупанти в Україні пошкодили понад тисячу об'єктів медзакладів

Найбільше медична інфраструктура постраждала у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

За рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог зруйнував вщент 174 об’єкти медзакладів та ще 1106 — суттєво пошкодили.

«Ці цифри — свідчення свідомого щоденного тероризму росіян, який вони вчиняють до наших медиків та нашої медичної системи. Кожна куля чи снаряд, які потрапляють у медзаклад — це терор українських медиків та пацієнтів. Сьогодні, за рік після початку повномасштабної стадії війни, ми фіксуємо більше ніж 1200 пошкоджених об’єктів. Якщо поділити цю цифру на кількість днів війни, то виходить, що росія щодня завдає ударів як мінімум по 3-х медичних закладах», — зазначив міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, наразі чи не найбільших руйнувань медичної інфраструктури зазнає Херсонська область, яка майже щодня потерпає від обстрілів окупантів. Сума збитків через пошкодження та руйнування українських лікарень вже перетнула позначку у 1,5 млрд доларів.

Однак, за рік повномасштабної війни, Україні вже вдалося відбудувати частину медичних закладів, зокрема тих, які зазнали незначних руйнувань (пошкодження вікон, фасадів, покрівлі).

Загалом за останні 12 місяців повністю відбудовано 186 об’єктів медзакладів та ще 297 — перебувають на етапі відбудови.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих обстрілів у Харкові було пошкоджено 241 будівля закладів освіти.



