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23.02.2023  17:38   Дмитро Колонєй

У Харкові рецидивіст пограбув дитину біля будинку

Полійцейські Харкова зловили злодюгу та поінформували про підозру.

Напав ззаду, пограбув дитину та був затриманий рецидивіст у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 12-річний хлопець гуляв біля будинку, коли до нього ззаду підкрався зловмисник-рецидивіст, вихопив з рук телефон та втік.
 
Поліцейські встановили особу та затримали 38-річного порушника та повідомили його про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
 
Злодюзі погрожує до 10 років за гратами.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні Харкова знайшли наркотики у чоловіків, затриманих за пограбування.
 
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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  пограбування, діти, харків
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