23.02.2023 17:38 Дмитро Колонєй

У Харкові рецидивіст пограбув дитину біля будинку

Полійцейські Харкова зловили злодюгу та поінформували про підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 12-річний хлопець гуляв біля будинку, коли до нього ззаду підкрався зловмисник-рецидивіст, вихопив з рук телефон та втік.

Поліцейські встановили особу та затримали 38-річного порушника та повідомили його про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злодюзі погрожує до 10 років за гратами.

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