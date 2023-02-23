    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Реалізаторів Харківської області попередили про перевищення рівня кадмію в рисі
23.02.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Реалізаторів Харківської області попередили про перевищення рівня кадмію в рисі

Харчовий продукт експортувався до України з Італії.

Шкідливий рис
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
До Держпродспоживслужби надійшло повідомлення, про виявлення перевищення допустимого рівня кадмію в рисі для ризото, що експортувався з Італії (виробник: Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер: WB Polska Sp. z o.o., Poland) до України (одержувач: ТзОВ «БЮРО ВИН», вул. Мечникова, 9, м. Київ, 01021, партія: №СВО122). 
 
У разі виявлення вказаного вантажу в обігу, оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected]).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківську область могло потрапити куряче м'ясо з патогенними бактеріями.
 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.02 Надзвичайні події Зниклу людину розшукують у Харківській області 21.02 Надзвичайні події У харків'янки раптово зупинився кровообіг: на допомогу прийшли медики 20.02 Надзвичайні події Реалізаторів Харківської області попередили про небезпечні бактерії в імпортному сирі
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 