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23.02.2023  17:04   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ремонтують повітряні лінії

Ремонтники Харкова ведуть роботи на Москальовці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на АТ «Харківобленерго», в Основ'янському районі бригади підприємсва спільно з КП «Міськсвітло» міняють повітряні лінії на вул. Греківській та вул. Льговській.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих обстрілів у Харкові було пошкоджено 241 будівля закладів освіти.

 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, світло, харків
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