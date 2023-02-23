23.02.2023 17:04 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ремонтують повітряні лінії

Ремонтники Харкова ведуть роботи на Москальовці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на АТ «Харківобленерго», в Основ'янському районі бригади підприємсва спільно з КП «Міськсвітло» міняють повітряні лінії на вул. Греківській та вул. Льговській.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих обстрілів у Харкові було пошкоджено 241 будівля закладів освіти.

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