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18.07.2022  20:31   Дмитрий Колоней

Пивне пограбування на тисячі гривень: у Харкові спіймали правопорушника

У Харкові слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину

Як повідомляе РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, 7 липня 2022 року до Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення від підприємця про те, що з холодильника, розташованого біля торговельного кіоску на вулиці 23 Серпня, зник товар.
 
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські оглянули місце злочину, вилучили відео з камер відеоспостереження, опитали свідків та вилучили речові докази. 
 
Працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-мешканець Харкова. Вночі він пошкодив замок на холодильнику та протягом години виносив звідти пляшки з пивом. Слідчим відкрито кримінальну справу про крадіжку Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні крадіжки. Матеріали кримінального провадження направлені до суду.
 
Тэги:  воровство, кража, харьков
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