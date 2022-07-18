18.07.2022 20:51 Дмитрий Колоней

Агрессора не устраивало, что Харьков начал перезапускаться, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв'ю «Суспільному».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов в інтервью «Суспільному» відмітив наступне:

«Был период, когда Харьков пять дней не обстреливали. И сразу начало открываться очень много и мелкого, и среднего бизнеса, и промышленные предприятия. Но, к сожалению, обстрелы продолжились, потому что российского агрессора не устраивало, что Харьков начал перезапускаться. И как следствие - люди сейчас не могут работать, получать заработную плату, покупать продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости. Поэтому мы и обеспечиваем их гуманитарной помощью».

Також він повідомив, що за перше півріччя Харків через війну виконав бюджет лише на 82,4%.

«У нас невыполнение бюджета на 1 млрд 600 млн грн. Это только первое полугодие, но мы же понимаем, что поступления не будут увеличиваться, а будут снижаться. Основные недополучения - это налог на землю, налог на доходы физических лиц, которые не работают, арендная плата за объекты недвижимости. Кроме того, сегодня мы дотируем наши коммунальные предприятия, бесплатно работает общественный транспорт, потому что людям нечем платить, ремонтируем разрушенные трубопроводы. Всё это - колоссальные расходы», - підсумував Игор Терехов.