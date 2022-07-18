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18.07.2022  21:19   Дмитрий Колоней

Артудар окупантів по лікувальному закладу: на Харківщині боролися з пожежею (фото)

Про це інформує ГУ ДСНС Харківщини.

Обстріл лікувального закладу на Харківщині привів до пожежі

Як повідомляє РЕДПОСТ, с посіланням на ГУ ДСНС, вранці 18 липня 2022 року загарбники здійснили черговий обстріл по селищу Циркуни Харківського району.  В результаті артудару сталася пожежа у будівлі лікувального закладу.

Обстріл лікувального закладу на Харківщині привів до пожежі

Площа пожежі склала близько 600 кв. Горів дах одноповерхової будівлі. До ліквідації цих пожеж було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 30 чоловік особового складу ДСНС. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Обстріл лікувального закладу на Харківщині привів до пожежі

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков, циркуны
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