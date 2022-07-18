18.07.2022 21:19 Дмитрий Колоней

Артудар окупантів по лікувальному закладу: на Харківщині боролися з пожежею (фото)

Про це інформує ГУ ДСНС Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, с посіланням на ГУ ДСНС, вранці 18 липня 2022 року загарбники здійснили черговий обстріл по селищу Циркуни Харківського району. В результаті артудару сталася пожежа у будівлі лікувального закладу.

Площа пожежі склала близько 600 кв. Горів дах одноповерхової будівлі. До ліквідації цих пожеж було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 30 чоловік особового складу ДСНС. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.