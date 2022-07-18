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18.07.2022  21:33   Дмитрий Колоней

Збільшення виплати військовим і резервістам: за яких умов

У Верховній Раді підтримано новий законопроект щодо військових.

Як повідомлє РЕДПОСТ, посилаючись на Верховну Раду України, український парламент підтримав законопроєкт №7415, який передбачає право на отримання більшої одноразової грошової допомоги. Як прокоментував новий документ Голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, збільшення виплат буде в разі встановлення вищої групи інвалідності військовослужбовцям, військовозобов’язаним або ж резервістам.
 
«Наші громадяни, які захищають незалежність та територіальну цілісність України, виконують конституційно значущі функції, тому держава повинна надавати їм і членам їхніх сімей особливий статус та забезпечувати додаткові гарантії соціального захисту як під час проходження служби, так і після її закінчення», – відмітив Олександр Завітневич.
 
Источник:   Верховна Рада України
 Тэги:  выплаты, военнослужащие, украина
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