18.07.2022 21:58 Дмитрий Колоней

Отопительный сезон будет самый сложный за всю историю Харькова, - Игорь Терехов

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв'ю «Суспільному».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю «Суспільному», щодо рішення комунальних проблем міста під час агресії, відмітив, зокрема, наступне:

«Мы отсекаем разрушенные части домов и запускаем тепло и воду в те подъезды, в которых находятся люди. Ведем восстановительные работы на внутридомовых сетях, забиваем поврежденные окна. Да, зимой потери теплоносителя будут большие, и мы осознанно идем на это».

Також у місті реконструюються магістральні тепломережі. За словами мера, у різних районах Харкова вже переклали близько 80 км магістральних трубопроводів із запланованих 200 км.

«В прошлом году мы реконструировали около 100 км магистралей. Сейчас очень много приходится перекладывать там, где были прилеты снарядов. Также восстанавливаем разрушенные котельные. Несмотря на то, что обстрелы продолжаются, мы должны это делать, иначе 15 октября в домах харьковчан не будет тепла и горячей воды. Понимаю, что этот отопительный сезон будет самый сложный за всю историю Харькова, но это – вызов, и мы должны его преодолеть», - наголосив Игор Терехов.