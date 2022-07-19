    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на вівторок, 19 липня
19.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на вівторок, 19 липня

Після безхмарного ранку вже в середині дня небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

сад шевченко харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+19°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно із проясненнями, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +22°...+23°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +22°...+18°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 43%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на понеділок, 18 липня 17.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 17 июля 16.07 Погода Прогноз погоды в Харькове на субботу, 16 июля
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 