Прогноз погоди у Харкові на вівторок, 19 липня

Після безхмарного ранку вже в середині дня небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+19°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Вдень хмарно із проясненнями, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +22°...+23°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +22°...+18°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 43%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Сьогодні можна очікувати будь-яких несподіванок у вчинках та почуттях. День ідеальний, щоб знайомитися, експериментувати, дивувати оточуючих і чекати сюрпризів у відповідь.
Після безхмарного ранку вже в середині дня небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
19 липня в Україні відзначають День тренера.
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