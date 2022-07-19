19.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на вівторок, 19 липня

Після безхмарного ранку вже в середині дня небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+19°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.



Вдень хмарно із проясненнями, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +22°...+23°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.



Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +22°...+18°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 43%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.