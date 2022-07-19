19.07.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 19 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні можна очікувати будь-яких несподіванок у вчинках та почуттях. День ідеальний, щоб знайомитися, експериментувати, дивувати оточуючих і чекати сюрпризів у відповідь.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сприятливий день для думок про кар'єру чи конкретних кроків в цьому напрямку. Якщо він має план просування вперед, є сенс взятися за нього прямо зараз! Якщо ж плану немає, Овну варто подумати про нього ближче до вечора вдома. У робочих стінах йому треба тримати руку на пульсі подій - може здатися несподіваний шанс показати оточуючим, на що він здатний.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У справах Тельцю може знадобитися зробити крок назад для того, щоб просунутися далі. Нехай навіть з боку його дії будуть схожі на відступ - іноді краще тимчасово відступити, ніж роками стукати в зачинені двері. Зірки обіцяють, що сьогоднішня здача позицій не матиме нічого спільного з втечею, скоріше – з тимчасовим перепочинком у війні, результат якої не зрозумілий. У Тельця ще багато можливостей піти в контратаку і вирватися вперед!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків чекає інформаційний колапс: вони мають шанс зіткнутися з суперечливою інформацією з якогось питання. Можливо, перед ними буде поставлено відразу кілька завдань, що суперечать, або ж вступні за цими завданнями будуть заплутаними. У будь-якому разі, Близнюкам доведеться самим розбиратися на ходу, що треба робити. Якщо їм це вдасться, вони зароблять в очах оточуючих додаткові очки.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку може надійти вельми приваблива пропозиція, проте йому не варто відразу ж на нього погоджуватися! Зірки кажуть, що не виключено каверзу: Рака можуть спокушати свідомо нездійсненними умовами, описуючи райські кущі там, де насправді росте лише будяка. Іншими словами, йому варто бути недовірливішим і уважнішим, ніж зазвичай, у повній відповідності до прислів'я: «Не все те золото, що блищить».

Лев (24 липня – 23 серпня)

Протягом дня плани Лева здатні різко змінитись. Можливо, це станеться з незалежних від нього причин, а може, у цьому буде винний він сам. Так чи інакше, ситуація вимагатиме від нього пристосовуватися до мінливих обставин і розуміти на ходу. Якщо Леву це вдасться, він будь-які зміни зможе обернути до своєї користі! Головне – не впасти у ступор від несподіванки, коли заплановані, майже вирішені справи раптом почнуть давати збій.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Весь день Діва здатна відчувати себе сонною мухою. І займатися справами з такою самою ефективністю. День схиляє її до апатії та небажання займатися навіть найпростішою роботою. Втім, Діві варто прийняти ситуацію, як є: її організму і мозку потрібен перепочинок, і чинити опір цьому не варто. Зробивши собі невелику потурання, Діва з лишком компенсує це трудовим ентузіазмом у наступні дні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У будь-яких справах Терези можуть ризикнути, якщо назріла така потреба. Адже іноді ризик – шляхетна справа! Щоправда, зірки попереджають Терези, що ризик має бути продуманим та осмисленим. Удача буде прихильна до тих, хто не стане надто їй зловживати і здатний підстрахуватися. Одним словом, на Фортуну сподівайся, а сам не лишай! Керуючись цією формулою, Терези можуть розраховувати на виграш.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День наділяє Скорпіона величезним потенціалом! Завдяки своїй енергії, комунікабельності та пробивним здібностям, він має всі шанси досягти успіху практично в будь-якій сфері. Головне - не метушитися і не намагатися взятися за всі справи відразу, хоча ситуація його схилятиме до цього. Секрет успіху Скорпіона простий: він у його вмінні вибрати з десятків справ найперспективніше і, не звертаючи уваги інші, довести його остаточно.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Схильні до ризику та здорових авантюр Стрільці можуть тріумфувати – це їхній день! Безумовно, будь-який ризикований крок має бути прорахований, проте жодна теорія все одно не врахує всіх факторів, а діяти колись треба! Втім, зірки пропонують ризикнути тим Стрільцям, які вже зважилися на це, і почати діяти для них лише питання часу. Для решти ж день просто відрізнятиметься деякою непередбачуваністю.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У справах Козерога настає переломний момент! Незабаром для нього відкриються нові горизонти і нові дороги. Однак зміни в його житті відбудуться, тільки якщо Козеріг сам прагне до них, готовий ризикнути і не збирається сидіти, склавши руки. У цьому випадку йому можна подумати про такі глобальні кроки, як нова робота або зміна місця проживання. Не бійтеся експериментувати, адже життя не стоїть на місці!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію може несподівано представитися щаслива нагода, на яку він чекав уже давно! Завдяки їй він здатний здійснити якісь свої плани. Однак зірки попереджають Водолія, що щасливий шанс не привертатиме до себе його уваги та битиме на всі дзвони. Водолій повинен уважно прислухатися до того, що відбувається навколо, інакше він пройде повз свою удачу, так нічого і не помітивши.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Цілком ймовірно, що протягом дня Рибам доведеться займатися зовсім не властивими справами. Можливо, їм буде необхідно взятися за нову, незвичну ділянку робіт або виною тому буде суєта і порушення планів. Так чи інакше, Рибам у якийсь момент доведеться вирішувати питання, що знаходяться поза їхньою компетенцією, та імпровізувати на ходу. Ця подія внесе різноманітність у життя Риб і може навіть здатися їм кумедним.