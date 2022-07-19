    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти зазнали втрат під Харковом, - Генштаб
19.07.2022  08:09   Рита Парфенова

Окупанти зазнали втрат під Харковом, - Генштаб

Ворог провалив розвідку боєм на Харківському напрямку.

генштаб всу сводка

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Віздначається, що бойові дії на Харківському напрямку ворог веде з метою утримання зайнятих рубежів.

Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

Протягом доби противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів, зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва.

Нагадаємо, російські окупанти завдали авіаударів біля Верхнього Салтова, Рубіжного та Богородичного.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.07 Надзвичайні події Наступ ворога на Гусарівку провалився, - Генштаб 18.07 Надзвичайні події Ворог обстрілює з повітря селища у Харківській області 17.07 Надзвичайні події Оккупанты нанесли авиаудары в Харьковской области
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 