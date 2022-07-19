Окупанти зазнали втрат під Харковом, - Генштаб

Ворог провалив розвідку боєм на Харківському напрямку.
Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Віздначається, що бойові дії на Харківському напрямку ворог веде з метою утримання зайнятих рубежів.
Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.
Протягом доби противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів, зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва.
Нагадаємо, російські окупанти завдали авіаударів біля Верхнього Салтова, Рубіжного та Богородичного.
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