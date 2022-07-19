19.07.2022 06:30 Рита Парфенова

19 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

19 липня в Україні відзначають День тренера.

Вперше ідея цього професійного спортивного свята з'явилася в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України. До 2021 року свято відзначалося 30 жовтня. Ці липневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.



26 січня 2021 Уряд погодив проект Указу Президента України «Про День тренера». Згодом, 24 червня 2021 року, був підписаний Указ Президента №263/2021, в якому наголошувалося "Установити в Україні професійне свято - День тренера, яке відзначати щороку 19 липня".



Дата 19 липня для святкування цього свята обрано, оскільки цього дня 1996 року в Олімпійських іграх вперше взяла участь окрема команда незалежної України.



За народним календарем 19 липня - Сисоєв день. Цього дня намагалися встати раніше і пройтися босоніж по росі. Вона надавала сил, бадьорості, дарувала людині міцне здоров'я. "Сисой - ходи по росі босий", - говорили в народі.



«Якщо красна дівчина нею вмиється - бути їй весь вік молодою, та рум'яною. Якщо мужик, що втомився від літньої пристрасті, приляже з ранку на траву - сам не помітить, звідки сили візьмуться. А якщо дитина на росному лузі повеселяться від душі – жодна хвороба до нього не пристане», – говорили в народі.



Знали про корисні властивості сисоївської роси та досвідчені знахарі. Рано-вранці виходили вони на луг, збирали дорогоцінну вологу і зберігали її весь рік. Росою лікували хвороби очей, розтирали суглоби, робили примочки для обличчя. А якщо змішати її з цілющими травами - вийде сильні зілля.

Також цього дня

В 1650 турецький посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким.



1695 – у Великій Британії у популярній збірці «Як покращити господарство та торгівлю» публікуються перші шлюбні оголошення. Причому мета матримоніальних планів охочих одружитися цілком відповідала назві видання: «Джентльмен 30 років від народження, який оголошує, що він має значний стан, бажає одружитися з молодою жінкою зі станом приблизно 3 000 фунтів і готовий укласти з цього приводу відповідний контракт», «Молода людина 25 років, яка має прибуткову справу, якій батько готовий виділити 1 000 фунтів, охоче одружився б, що відповідає його становищу. Батьки виховали його у вірі, і він відрізняється тверезою поведінкою».



1799 – знайдено Розетський камінь, завдяки якому Шампольйону вдалося розшифрувати давньоєгипетську мову.



1814 - англійський мореплавець М. Флайндерз у своїй книзі вперше назвав Зелений континент Австралією (через 24 години після публікації книги він помер).



1814 – народився Семюель Кольт, винахідник шестизарядного револьвера.



1822 – французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію.



1834 – народився Едгар Дега, французький художник, графік та скульптор.



1908 – у Лондонському соборі Святого Павла єпископ, благословляючи Олімпіаду (першу із трьох у Лондоні), вимовив фразу: «Головне – не перемога, а участь».



1926 – Катеринослав перейменований на Дніпропетровськ. А з травня 2016-го в рамках виконання закону про декомунізацію місто почало називатися Дніпро.



1971 – народився Віталій Кличко, український боксер суперважкої вагової категорії, Чемпіон світу з боксу, нині мер Києва.



1976 – народився Бенедикт Камбербетч, британський актор театру, кіно та телебачення («Шерлок»).



1996 – в Атланті розпочалися XXVI Олімпійські ігри, в яких взяла участь рекордна кількість спортсменів – 10 744 особи (7 060 чоловіків та 3 684 жінки). Інтерес до них був такий великий, що франкомовна державна телестанція «Суїс 4» транслювала їх без перерви з 19 липня і до закриття 5 серпня 16 днів 22 години та 45 хвилин.



2003 – перша у світі операція з пересадки мови пройшла успішно.



Іменини відзначають: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Архіп, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Юхим, Інокентій, Марина, Марфа (Марта), Уляна, Фелікс.