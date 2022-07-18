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18.07.2022  08:12   Рита Парфенова

Ворог обстрілює з повітря селища у Харківській області

За останню добу російські окупанти завдали авіаударів біля Верхнього Салтова, Рубіжного та Богородичного.

генштаб всу сводка

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Бомбардування з авіації біля Верхнього Салтова та Рубіжного ворог завдав на Харківському напрямку. Зазначається, что рашисти намагаються не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснював обстріли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Дібровне, Костянтинівка, Богородичне, Мазанівка, Курулька, Чепіль, Вірнопілля, Нова Дмитрівка та інших. Завдав авіаудару неподалік Богородичного.

Нагадаємо, раніше окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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