Ворог обстрілює з повітря селища у Харківській області

За останню добу російські окупанти завдали авіаударів біля Верхнього Салтова, Рубіжного та Богородичного.
Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Бомбардування з авіації біля Верхнього Салтова та Рубіжного ворог завдав на Харківському напрямку. Зазначається, что рашисти намагаються не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснював обстріли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине.
На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Дібровне, Костянтинівка, Богородичне, Мазанівка, Курулька, Чепіль, Вірнопілля, Нова Дмитрівка та інших. Завдав авіаудару неподалік Богородичного.
Нагадаємо, раніше окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.
Комментариев: 0
День буде продуктивним за умови, що ви подолаєте свою лінь. Зате якщо вам вдалося розгойдатися – справи будуть даватися легко.
Зранку небо у Харкові буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня.
Міжнародний день Нельсона Мандели започатковано Генеральною асамблеєю ООН у листопаді 2009 року і відзначається щорічно 18 липня.
влажность:
давление:
ветер: