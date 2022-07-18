18 липня: яке сьогодні свято, події та іменинники дня

Міжнародний день Нельсона Мандели започатковано Генеральною асамблеєю ООН у листопаді 2009 року і відзначається щорічно 18 липня.
ООН приєднується до заклику Фонду Нельсона Мандели, зверненого до кожної людини у світі, - у рамках святкування цього Дня витратити 67 хвилин (по одній хвилині за кожен рік громадської діяльності Мандели), щоб допомогти іншій людині, зробити в цей день щось добре і важливе: допомогти нужденним та знедоленим, позайматися з дитиною, доглядати навколишнє середовище або надати волонтерську та благодійну допомогу.
Нельсон Роліхлахла Мандела (18 липня 1918 - 5 грудня 2013 року) - перший чорношкірий президент Південноафриканської Республіки. У період існування апартеїду був одним із найвідоміших активістів у боротьбі за права людини, за що 26 років провів у в'язниці. 1990 року правозахисника було звільнено з ув'язнення, а 1993-го удостоїлося Нобелівської премії миру.
Через рік, навесні 1994 року, відбулися перші у Південній Африці загальні вибори із наданням повних виборчих прав усім мешканцям багатонаціональної країни. За їхніми результатами Нельсон Мандела став президентом ПАР — і першою чорношкірою людиною, яка обійняла цю посаду.
У 64 році в Римі спалахнула пожежа, яка знищила практично все місто.
1811 – народився Вільям Теккерей, англійський письменник («Ярмарок марнославства», «Ньюкоми», «Книга снобів»).
1872 – у Великій Британії вперше проведено процедуру таємного голосування.
1921 – у Франції лікарі Альбер Кальмет та Каміль Герен зробили дитині перше протитуберкульозне щеплення BCG (БЦЖ).
1938 – народився Пол Верховен, нідерландський та американський кінорежисер («Згадати все», «Робокоп», «Зоряний десант»).
1954 – перший фестиваль джазової музики у Ньюпорті, штат Род-Айленд, США.
1967 – народився Він Дізель, американський актор, сценарист, режисер, продюсер.
1985 – програмістом Олексієм Пажитновим створено улюблену гру всіх офісних співробітників і не тільки – тетріс.
1986 – на екрани США вийшов фільм «Чужі» з Сігурні Уівер у головній ролі.
1995 – біля стін Софійського собору у Києві поховали українського Патріарха Володимира. Спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі натрапила на опір з боку духовенства УПЦ МП та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.
2000 – у Лондоні відкрито пам'ятник Джону Леннону.
2011 – запуск космічної обсерваторії "Радіоастрон".
2013 – у Харкові було відкрито пам'ятник апостолові Андрію. Скульптура встановлена у сквері "Стрілка" на перетині річок Лопань та Харків. На постаменті встановлено табличку з написом «Благослови, Господи, землю цю». Автори пам'ятника – скульптори Олександр Рідний та Ганна Іванова.
Анна, Арсен, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан.
День буде продуктивним за умови, що ви подолаєте свою лінь. Зате якщо вам вдалося розгойдатися – справи будуть даватися легко.
Зранку небо у Харкові буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня.
Міжнародний день Нельсона Мандели започатковано Генеральною асамблеєю ООН у листопаді 2009 року і відзначається щорічно 18 липня.
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