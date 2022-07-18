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18.07.2022  07:30   Рита Парфенова

18 липня: яке сьогодні свято, події та іменинники дня

Міжнародний день Нельсона Мандели започатковано Генеральною асамблеєю ООН у листопаді 2009 року і відзначається щорічно 18 липня.

Международный день Нельсона Манделы

ООН приєднується до заклику Фонду Нельсона Мандели, зверненого до кожної людини у світі, - у рамках святкування цього Дня витратити 67 хвилин (по одній хвилині за кожен рік громадської діяльності Мандели), щоб допомогти іншій людині, зробити в цей день щось добре і важливе: допомогти нужденним та знедоленим, позайматися з дитиною, доглядати навколишнє середовище або надати волонтерську та благодійну допомогу.

Нельсон Роліхлахла Мандела (18 липня 1918 - 5 грудня 2013 року) - перший чорношкірий президент Південноафриканської Республіки. У період існування апартеїду був одним із найвідоміших активістів у боротьбі за права людини, за що 26 років провів у в'язниці. 1990 року правозахисника було звільнено з ув'язнення, а 1993-го удостоїлося Нобелівської премії миру.

Через рік, навесні 1994 року, відбулися перші у Південній Африці загальні вибори із наданням повних виборчих прав усім мешканцям багатонаціональної країни. За їхніми результатами Нельсон Мандела став президентом ПАР — і першою чорношкірою людиною, яка обійняла цю посаду.

Також цього дня...

У 64 році в Римі спалахнула пожежа, яка знищила практично все місто.

1811 – народився Вільям Теккерей, англійський письменник («Ярмарок марнославства», «Ньюкоми», «Книга снобів»).

1872 – у Великій Британії вперше проведено процедуру таємного голосування.

1921 – у Франції лікарі Альбер Кальмет та Каміль Герен зробили дитині перше протитуберкульозне щеплення BCG (БЦЖ).

1938 – народився Пол Верховен, нідерландський та американський кінорежисер («Згадати все», «Робокоп», «Зоряний десант»).

1954 – перший фестиваль джазової музики у Ньюпорті, штат Род-Айленд, США.

1967 – народився Він Дізель, американський актор, сценарист, режисер, продюсер.

1985 – програмістом Олексієм Пажитновим створено улюблену гру всіх офісних співробітників і не тільки – тетріс.

1986 – на екрани США вийшов фільм «Чужі» з Сігурні Уівер у головній ролі.

1995 – біля стін Софійського собору у Києві поховали українського Патріарха Володимира. Спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі натрапила на опір з боку духовенства УПЦ МП та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.

2000 – у Лондоні відкрито пам'ятник Джону Леннону.

2011 – запуск космічної обсерваторії "Радіоастрон".

2013 – у Харкові було відкрито пам'ятник апостолові Андрію. Скульптура встановлена ​​у сквері "Стрілка" на перетині річок Лопань та Харків. На постаменті встановлено табличку з написом «Благослови, Господи, землю цю». Автори пам'ятника – скульптори Олександр Рідний та Ганна Іванова.

Іменини відзначають:

Анна, Арсен, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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