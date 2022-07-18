18.07.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 18 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День буде продуктивним за умови, що ви подолаєте свою лінь. Зате якщо вам вдалося розгойдатися – справи будуть даватися легко.



Фото з відкритих джерел

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен повинен гнути свою лінію та йти вперед, незважаючи на перепони! Можливо, на своєму шляху він зустріне чиюсь опір чи навіть відкриту протидію. Прохання Овна оточуючі можуть «не розчути», ідею зарубати на корені, а пропозицію – бойкотувати. Однак зірки кажуть, що якщо Овен не відступить, то рано чи пізно досягне своєї мети. Вірте у свій успіх, і все у вас вийде!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю буде потрібний потужний стимул для того, щоб нормально виконувати заплановані справи. Без цього він здатний проленитися цілий день. Стимулом, що допомагає Тельцю мобілізуватися, може послужити будь-що: аврал, обіцянка прибутку, допитливість або будь-яка інша зацікавленість Тельця в результаті. На крайній край, роль такого стимулу може зіграти страх викликати чийсь гнів: це швидко поверне Тельцю бадьорий настрій і змусить мобілізуватися.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам буде корисна хороша трудотерапія – навіть незважаючи на те, що самі вони можуть мати іншу думку щодо цього. Їхня активність та енергія, на жаль, не на висоті, однак, взявшись за роботу, вони швидко це виправлять. День наділяє Близнюків пасивністю і навіть лінощами, так що, пустивши все на самоплив, вони ризикують до вечора клювати носом. Якщо ж Близнюки змусять себе струснутись і взятися за справи, то не пошкодують: день пройде насичено та цікаво.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак протягом дня може періодично витати у хмарах, проте ситуація повертатиме його з неба на землю. Від Раку потрібно не тільки швидко і чітко виконувати свої звичайні обов'язки, але й стежити за обстановкою, що змінюється, і за реакцією оточуючих. Якщо Раку вдасться втягнутися в активний режим, його день буде дуже продуктивним. Якщо він так і не зможе, відкинувши мрійливість, зосередитися на справах, не уникнути помилок і збоїв.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву буде дуже важко зосередитись! Протягом усього дня він буде розсіяний і схильний відволікатися з будь-якого приводу. Можливо, голова Лева буде забита купою дрібних турбот, а може, приємними думками про майбутню відпустку, проте в результаті Лев, швидше за все, встигне зробити набагато менше звичайного. А ті справи, що все-таки будуть зроблені, йому варто перевірити ще раз двічі: у них можуть вкрастися помилки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Неділя зірки радять Діві присвятити переговорам, а також усьому, що з ними пов'язано. Якщо тижня у неї заплановано обговорення важливих питань, варто зробити це саме – буде легше знайти компроміс. Якщо робота Діви не пов'язана з керівництвом, посередництвом, роботою з клієнтами тощо, їй варто знайти час для залагодження найделікатніших питань з оточуючими. Повірте, у цьому плані день здатний творити справжні чудеса!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам не варто сподіватися тільки на себе – їм може знадобитися чиясь порада чи допомога. Можливо, Терези будуть надто завалені справами, і їм доведеться доручити частину справ комусь. Якщо ж Терези не знають, як вчинити, не треба соромитися звернутися за консультацією. Тільки спираючись на інших людей – на їхнє добре ставлення, професіоналізм, досвід, зв'язки – Терези зуміють уникнути помилок і виконати те, що задумали.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон раптом відчує лідерські задатки. І небезпідставно – день справді схиляє його до того, щоб приймати рішення та брати на себе відповідальність за них. З одного боку, це зробить Скорпіона гарною мішенню для випадів недоброзичливців. З іншого ж, якщо рішення Скорпіона будуть продуманими та зваженими, він має шанс показати відмінний результат. А заразом осоромити заздрісників та конкурентів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Протягом дня Стрілець несподівано може відчути, що він щось упускає з уваги. Можливо, він не в курсі якихось подій, що відбуваються довкола, або не володіє усією інформацією у справах, за які взявся. Так чи інакше, у цьому нема нічого страшного. Неможливо бути в курсі всього, тому Стрільцю варто розслабитися і зосередитися на тому, що він знає точно, тобто на звичайних питаннях.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ситуація загалом обіцяє складатися для Козерога чудово, причому без особливих зусиль з його боку! Що ж, життя – не математика. У ній є такі фактори, як «везучість», «удачливість», і Козеріг має шанс у цьому переконатися. Колесо Фортуни здатне піднести його на самий верх, підносячи приємний сюрприз за сюрпризом. А ось до недоброзичливців Козерога успіх, навпаки, загрожує обернутися спиною. І це теж, погодьтеся, приємно.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Замість того, щоб поринути у поточні справи, Водолію варто подивитися на ситуацію загалом. Чи не забуває він про мету, до якої йдеться? Чи тримає у голові стратегію просування? Чи весь його час і сили забирає рутина, змушуючи йти на поводу у ситуації замість того, щоб їй керувати? Коли художник пише картину, він має відійти на кілька кроків, щоб окинути її одним поглядом. Саме це зірки радять Водолію: можливо, у картині його життя не вистачає якихось важливих штрихів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби зуміють переконати будь-кого в чому завгодно - якщо вони в цьому особисто зацікавлені. Їхні комунікаційні навички та дар переконання будуть на висоті! Сухі факти і цифри Риби зможуть подати як захоплюючий детектив, які фрази народжуватимуться однією диханні. Так що для Риб це чудовий день, щоб заручитися підтримкою оточуючих або просунутися у кар'єрі. Якщо є необхідність вести переговори з партнерами – кращого переговорника, ніж Риби, не знайти.