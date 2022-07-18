Прогноз погоди у Харкові на понеділок, 18 липня

Зранку небо у Харкові буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня.
Більшість дня пройде без опадів, а до вечора очікується дощ, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці малохмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +13°...+17°C (відчувається як +13°C). Вітер західний, 3-10 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень хмарно із проясненнями, ймовірність опадів 42%. Температура повітря +21°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер західний, 6-10 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 42%. Температура повітря +20°...+18°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-західний, 6-10 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вранці на низинах суха трава — наступної ночі чекай на дощ.
Латаття ледве піднімається вранці над водою, але із запізненням — після обіду прибуде дощ.
Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною.
Якщо місяць світить ясно – осінь буде сухою та теплою.
День буде продуктивним за умови, що ви подолаєте свою лінь. Зате якщо вам вдалося розгойдатися – справи будуть даватися легко.
Зранку небо у Харкові буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня.
Міжнародний день Нельсона Мандели започатковано Генеральною асамблеєю ООН у листопаді 2009 року і відзначається щорічно 18 липня.
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