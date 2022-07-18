18.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на понеділок, 18 липня

Зранку небо у Харкові буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня.





Більшість дня пройде без опадів, а до вечора очікується дощ, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.



Вранці малохмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +13°...+17°C (відчувається як +13°C). Вітер західний, 3-10 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.



Вдень хмарно із проясненнями, ймовірність опадів 42%. Температура повітря +21°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер західний, 6-10 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.



Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 42%. Температура повітря +20°...+18°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-західний, 6-10 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Народні прикмети

Вранці на низинах суха трава — наступної ночі чекай на дощ.

Латаття ледве піднімається вранці над водою, але із запізненням — після обіду прибуде дощ.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною.

Якщо місяць світить ясно – осінь буде сухою та теплою.