Вночі ракетного удару зазнало місто під Харковом

Біля третьої ночі російські ракети нанесли удар по місту Чугуєву.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розпровіла Чугуївський міський голова Галина Мінаєва
За словами голови, після ракетного обстрілу сьогодні вночі є пошкодження в приватному секторі на території одного з мікрорайонів.
На щастя цього разу обійшлося без постраждалих.
Проте внаслідок удару маємо пошкодження водопровідної мережі, отже в деяких частинах міста можливі перебої з водопостачанням.
«Прошу вас, шановні земляки, з розумінням поставитись до цієї ситуації: наші героїчні комунальники зроблять все можливе, щоб якомога оперативніше ліквідувати наслідки пошкоджень», - звернулася до містян Мінаєва.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною чотирьох пожеж в області за минулу добу.
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