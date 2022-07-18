Харків на ранок 18 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною чотирьох пожеж в області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 18 липня.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Горіли приватні надвірні забудови та сміттєзвалище.
Сміттєзвалище горіло після обстрілів в окупованій Балаклійській громаді. Проте гасіння даної пожежі не було можливим через небезпеку для особового складу ДСНС.
О 19:48 на території Печенізької громади після одного з влучень у господарчу споруду сталась пожежа, 63-річний чоловік отримав ушкодження. Він намагався вилізти через вікно з палаючої споруди та порізав склом руки. Врешті постраждалий від госпіталізації відмовився. Рятувальники 29-го Державного пожежно-рятувального посту загасили вогонь протягом години.
У Богодухівському районі близько 22:45 ворог також влучив у приватну господарчу споруду площею біля 70 кв.м. А о 00:50 – у приватний гараж, що горів на площі 140 кв.м. Дані пожежі оперативно були ліквідовані силами рятувальників 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає.
Крім того, 2 рази рятувальники виїздили для перевірки місць влучання рашиських боєприпасів у житлові багатоповерхівки, де не трапилось пожеж. У Київському районі Харкова частково зруйновані 2 дев'ятиповерхівки, постраждалих немає. У м. Чугуєві вибухом вибиті вікна у житловій п'ятиповерхівці. На 5-му поверсі були заблоковані вхідні двері до однієї з квартир. Рятувальники провели їх деблокування, щоб дати можливість вийти її мешканцям. В даному випадку постраждалих також немає.
Загалом за добу з 17 по 18 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:
12 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 4 - спричинених обстрілами,
1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт,
1 – на допомогу населенню,
4 – інші виїзди.
Піротехніки ДСНС ліквідували 6 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Нагадаємо, біля третьої ночі російські ракети нанесли удар по місту Чугуєву.
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