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18.07.2022  08:58   Рита Парфенова

Вночі російська ракета вдарила у житлові багатоповерхівки Харкова: подробиці

Біля третьої години ночі 18 липня ракетних удавір зазнали місто Харків, Чугуїв та смт Золочів


t.me

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 18 липня, передає РЕДПОСТ.

У Харкові ворог вночі завдав артилерійських ударів по Київському району. Постраждала виключно цивільна інфраструктура - частково зруйнувані кілька поверхів п’ятиповерхового будинку. А також зруйновано дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8-го та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки. На щастя, - без постраждалих.

По області вночі ворог завдав удару по Богодухівському та Чугуївському районах.

У смт Золочів внаслідок обстрілів горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі.
 
У м. Чугуїв внаслідок обстрілу в 5-поверховому житловому будинку пошкоджено вікна, жителів будинку евакуювали.

Протягом доби обстрілів зазнавав також Ізюмський район: горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі 250 гектарів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області внаслідок російської агресії загинули - 67-річна жінка в с.Калинове та 38-річний чоловік у Печенігах.

Поранені та госпіталізовані 41-річна жінка в с.Калинове та 75-річний чоловік у Печенігах.

Мешканців міста та області закликають не ігнорувати повітряні тривоги, уникати масових скупчень людей та без потреби не перебувати на вулицях.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною чотирьох пожеж в області за минулу добу.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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