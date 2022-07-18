Вночі російська ракета вдарила у житлові багатоповерхівки Харкова: подробиці

Біля третьої години ночі 18 липня ракетних удавір зазнали місто Харків, Чугуїв та смт Золочів
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 18 липня, передає РЕДПОСТ.
У Харкові ворог вночі завдав артилерійських ударів по Київському району. Постраждала виключно цивільна інфраструктура - частково зруйнувані кілька поверхів п’ятиповерхового будинку. А також зруйновано дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8-го та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки. На щастя, - без постраждалих.
По області вночі ворог завдав удару по Богодухівському та Чугуївському районах.
У смт Золочів внаслідок обстрілів горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі.
У м. Чугуїв внаслідок обстрілу в 5-поверховому житловому будинку пошкоджено вікна, жителів будинку евакуювали.
Протягом доби обстрілів зазнавав також Ізюмський район: горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі 250 гектарів.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області внаслідок російської агресії загинули - 67-річна жінка в с.Калинове та 38-річний чоловік у Печенігах.
Поранені та госпіталізовані 41-річна жінка в с.Калинове та 75-річний чоловік у Печенігах.
Мешканців міста та області закликають не ігнорувати повітряні тривоги, уникати масових скупчень людей та без потреби не перебувати на вулицях.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною чотирьох пожеж в області за минулу добу.
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