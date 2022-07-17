Оккупанты нанесли авиаудары в Харьковской области

Российские военные совершили обстрел населенных пунктов с воздуха на севере и севере-востоке Харьковской области.
Об этом в вечерней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
Обмечается, что на Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и отвлекает Силы обороны обстрелом неселенных пунктов.
В течение дня 17 июля обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Петровка, Протопоповка, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Старый Салтов, Чугуев, Мосьпаново, Уды, Веселое и другие.
Кроме этого, оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Прудянки и Верхнего Салтова.
На Славянском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Ивановка, Мазановка, Богородичное, Большая Камышеваха, Курулька, Константиновка, Вернополье, Гусаровка и других.
В целях нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.
Напомним, враг проводит воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".
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