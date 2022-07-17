17.07.2022 18:51 Рита Парфенова

Оккупанты нанесли авиаудары в Харьковской области

Российские военные совершили обстрел населенных пунктов с воздуха на севере и севере-востоке Харьковской области.

Об этом в вечерней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Обмечается, что на Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и отвлекает Силы обороны обстрелом неселенных пунктов.

В течение дня 17 июля обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Петровка, Протопоповка, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Старый Салтов, Чугуев, Мосьпаново, Уды, Веселое и другие.

Кроме этого, оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Прудянки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Ивановка, Мазановка, Богородичное, Большая Камышеваха, Курулька, Константиновка, Вернополье, Гусаровка и других.

В целях нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, враг проводит воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".