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17.07.2022  18:51   Рита Парфенова

Оккупанты нанесли авиаудары в Харьковской области

Российские военные совершили обстрел населенных пунктов с воздуха на севере и севере-востоке Харьковской области.

сводка генштаб всу

Об этом в вечерней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Обмечается, что на Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и отвлекает Силы обороны обстрелом неселенных пунктов.

В течение дня 17 июля обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Петровка, Протопоповка, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Старый Салтов, Чугуев, Мосьпаново, Уды, Веселое и другие.

Кроме этого, оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Прудянки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Ивановка, Мазановка, Богородичное, Большая Камышеваха, Курулька, Константиновка, Вернополье, Гусаровка и других.

В целях нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, враг проводит воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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