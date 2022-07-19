19.07.2022 08:16 Рита Парфенова

Наступ ворога на Гусарівку провалився, - Генштаб

Сили оборони відкинули загарбників назад.

Противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Рашисти здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших.



Після авіаційного удару неподалік Гусарівки, окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Наші воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули загарбників назад.

Нагадаємо, Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.